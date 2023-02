A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány a közösségi oldalán tett közzé egy felhívást az állatszerető Komárom-Esztergom megyei lakosok felé. Mint írták, szükségük volt egy kutyakennelre egy újabb kutyus, Bocso számára, akit elütött az autó másfél hete és nem tudták hova elhelyezni őt.

– Első körben egy új kennelre gyűjtöttünk, de hatalmas meglepetés ért minket. Kaptunk egy kész kennelfelajánlást Birtok Nóra és családjától. Ezek után a nagy összefogásnak köszönhetően még annyi pénz összejött, hogy egy új kennelt is meg tudtunk vásárolni – mondta a Kemma.hu-nak Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány Kurátora, akik élve a felajánlással, el is mentek a kennelért, szétszedték és elszállították.

– Az új kennel is megérkezett a héten, de első körben az új kennelt sikerült összeépíteni. A másikat meg a közeljövőben összeállítjuk. A kutyaházat is adományba kaptuk, sőt, még szalmát is ajánlottak fel hozzá – sorolta a nagylelkű adományokat az állatvédő, aki elárulta, hogy Bosco egy 8,5 éves kutyus akiről gazdája lemondott, mert a családi és az anyagi körülményei megváltoztak és nem tudta gondját viselni tovább.

– Január közepén, az esti órákban ütötte el az autó Tatán a Güntner Tata Kft közelében a szomódi kereszteződésen. Combcsontfeje letört, azonnal műteni kellett. Székesfehérváron Alpha-Vet állatkórházban tudták bevállalni, ahol ortopéd sebész is a rendelkezésünkre állt. Később sajnos vissza kellett vinnünk a kórházba, mert folyamatosan feltelt a sebe savóval. Ha végre kihozzuk a kórházból, még 2-3 hétig lakásban fog lábadozni. A járása sajnos már soha nem lesz egészséges, mindig sántítani fog – magyarázta a kurátor.

Bosco a gyógyulása után örökbefogadható lesz. Az állatvédők szerint biztos nem bánja meg, aki befogadja.

– Bosco egy főnyeremény, egy igazi társ, egy nyugodt, békés kutyus, aki cicával, gyerekkel, felnőttel is jóban van. Ő olyan "bocs, hogy élek" típus, aki nem szeretne mást, csak egy meleg helyet és egy kis simogatást, törődést – mesélte Valéria.