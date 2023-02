A Juhász Márton, Szarka György és Jankó László kertészeti szakemberek által életre hívott kezdeményezés rövid idő alatt népszerűvé vált a komáromiak körében. Az akcióra most is minden önkéntest szeretettel várnak, olvashatjuk Komárom Facebook oldalán. Magánvállalkozók saját gépeikkel, eszközeikkel dolgoznak és a Városgazda Kft. is saját eszközállományával közreműködik majd.

A kisgyerekes családoknak nagyszerű program lehet március 4-ei kórházkert takarítás, hiszen a több százéves ritkaságokat is tartogató kertben Bognár Balázs segítségével, folytatják a négy éve kihelyezett madárodúk rendbetételét, lecserélését is.

A szervezők 8.30-tól várják az önkénteseket, akiket arra kérnek, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzenek fel és vigyenek magukkal saját eszközöket, akár gereblyét, metszőollót. Az akcióval kapcsolatos további információ a Gyertek be a Kórházkertbe! Facebook oldalon található. Kérdés esetén Juhász Márton, Szarka György és Jankó László is rendelkezésre áll.