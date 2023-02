Már több mint egy éve, 2021 októberében vette át a tatabányai önkormányzat az alsógallai 7. számú háziorvosi körzet működtetését az ott addig praxisjoggal rendelkező dr. Léderer Norbert háziorvostól. A városrészben élők ellátását azóta csak helyettesítéssel tudták megoldani, most azonban dr. Kálmán Attila szakorvos jelentkezett a kiírt pályázatra, így hosszútávon is megoldódik az alsógallaiak háziorvosi ellátása – számolt be a változásról a város közösségi oldalán az önkormányzat.

Az új orvos áprilistól kezdi meg munkáját, és ő fogja helyettesítéssel ellátni a dózsekerti 17. sz. háziorvosi körzet betegeit is. Ugyanakkor március 31-től megoldatlanná válik a 8. sz. gyermek háziorvosi körzet folyamatos ellátása. Dr. Turóczi Piroska ugyanis a továbbiakban nem tudja vállalni betegeinek ellátását. Jelen állás szerint a körzetben így heti két napot fog helyettesíteni dr. Kajsza Nóra gyermekorvos. A további ellátásról jelenleg még tartanak az egyeztetések.