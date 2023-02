Sokáig kérdéses volt, hogy a téli időszakban is nyitva tud-e tartani a komáromi Brigetio Gyógyfürdő fedett uszodája a megnövekedett rezsiárak miatt. Kormányzati támogatásnak köszönhetően azonban továbbra is várják a vendégeket a komáromi fürdőbe.

– Jó ideig rezgett a léc, hogy nyitva tud-e maradni a fedett uszoda, vagy sem – fogalmazott dr. Molnár Attila polgármester. – Volt egy olyan időszak, amikor abban gondolkoztunk, hogy be kell zárnunk januártól, mert hatalmasat nőttek a költségek.

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 450 millió forint plusz költsége keletkezett a fürdőnek, ezért úgy tűnt, három hónapra be kell zárni a fedett uszodát. A működés biztosítása azonban fontos volt a város számára, azért is, mert a településen úszásprogram zajlik a gyerekeknek, illetve úszók, vízilabdások, triatlonosok szintén napi rendszerességgel itt sportolnak, használják a medencéket. Emellett már a délelőtti órákban is rengetegen igénybe veszik az uszodai szolgáltatást. A polgármester abban reménykedett, ha a gazdasági helyzet normalizálódik, akkor a fürdő fejlesztésében is tudnak majd gondolkozni.

Czunyiné dr. Bertalan Judit felidézte, az ország és az önkormányzatok működését is át kellett gondolni az energiaválság miatt.

– Fontosnak tartjuk, hogy azok a funkciók, szolgáltatások, amelyek egy város arculatát adják, azok továbbra is tudjanak működni – mutatott rá az országgyűlési képviselő. – Ezért is támogatjuk a komáromi gyógyfürdőt, amelynek azért is fontos a nyitvatartása, mert sokan egészségügyi okokból látogatnak el ide rendszeresen. Az úszás nagyon egészséges sport, amelynek fontos a támogatása.