Ahogy arról beszámoltunk, hétfő hajnalban és azóta több erős földrengés rázta meg Törökország dél- és északkeleti, valamint Szíria északi részét. A legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. A katasztrófa halálos áldozatainak száma már meghaladta a 11 ezret is. A magyar kormány ötvenfős egységet indított útnak az érintett térségbe, így segítve az esetleges további túlélők utáni kutatást.

Szerda reggelre 12 túlélőt és 7 holttestet emelt ki a Hunor mentőszervezet csapata a romok alól Törökországban. Erről tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel az MTI-t. Sajnos hazánkat sem kerülték el a pusztító földrengések. Sőt!

Magyarország történetének legpusztítóbb földrengése Komáromot sújtotta legjobban 1763. június 28-án. A földmozgás erősségét – utólag – a tudósok körülbelül 6,3-as erősségűre becsülték a Richter-skálán. A feljegyzések tanúsága szerint a természeti katasztrófa a Duna-parti város mellett Ácson, Bábolnán és Győrben is pusztított, számos lakóház mellett pedig romba döntötte a zsámbéki bazilika épületét is. Drezdában és Lipcsében is érezték a földmozgásokat.

Karl Friedl festménye az 1763-as földrengésről

Forrás: Duna Menti Múzeum

A földmozgás következtében Komáromban 63 ember lelte halálát, száznál többen szenvedtek kisebb-nagyobb sérüléseket. A város épületeinek harmada elpusztult: összedőlt hét templom és 279 ház, súlyosan megrongálódott további 353, az épületállománynak mindössze 9 százaléka maradt sértetlen. A szemtanú így írt a pusztulásról:

...egyetlen ép ház benne nincsen, mennél jobban építve valának, annál nagyobban ki több, ki kevesebb részekre öszve hasadott, tetőtűl fundamentomig rész szerént öszve is dőlt.

1763. június 28. után a rengések erős morajtól kísérve, gyengülő erővel még napokig folytatódtak egészen szeptemberig, nagyobb utómozgások pedig még majdnem egy évszázadig (1783, 1806, 1822, 1841, 1851) előfordultak.