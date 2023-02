Beró László polgármestertől megtudtuk, a legtöbb nedű helyi és környékbeli, de régóta hoznak mintákat Szlovákiából, valamint Erdélyből is egyre többen jelentkeznek, ami tovább emeli az esemény fényét. A borászok többsége visszajáró vendég, a bírálócsapat is kiváló. Az esemény kezdetén azokról a bírálókról is megemlékeznek, akik már nem lehetnek jelen a versenyen. Mint mondta, ez a rangos megmérettetés hosszú évek óta öregbíti a település hírnevét.