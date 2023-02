A program kiváló alkalmat adott a generációk találkozásának is, hiszen az Alsógallai Nyugdíjasklub tagjai is segítették a szervezőket, s ők szolgálták ki a nagyszámú közönséget étellel, üdítővel, zsákbamacskával, tombolajeggyel. A szülők sok-sok felajánlása rengeteg mosolyt csal a csöppségek arcára. Közreműködött a RépaRetekMogyoró társulata is, s felnőtt, gyerek együtt táncolt, űzte el a telet.