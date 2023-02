A Facebookon is sokan megosztották, hogy Levent Kaymaz kezdeményezésére gyűjtésbe kezdtek, amelyhez nem csupán komáromiak csatlakoztak, akadtak akik Tatáról, Tatabányáról, vagy Észak-Komáromból hoztak hasznos felszereléseket. Levent Kaymaz azt mondta, rengeteg téli ruha, meleg pléd érkezett, amelyre nagy szükségük lesz a törököknek, hiszen sokaknak mindenük odaveszett a hét eleji földrengésben. A csomagok már szerdán vagy csütörtökön megérkezhetnek Törökországba. Mint mondta, nagyon sok ember hajlék nélkül maradt, pizsamában, papucsban menekültek.

Ottjártunkkor is sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, egy hölgy például meleg plédet és pelenkát is hozott magával, de korábban bébiétellel is többen érkeztek, hogy segítsék a kisgyermekes török családokat. Levent Kaymaz hozzátette, rendkívül büszke arra, hogy ennyien segítenek, és tiszta, jó minőségű ruhákkal érkeznek.