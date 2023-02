Pálma Rendezvényház 49 perce

Sokan ellátogattak az esküvő kiállításra Tatán

Az egyik legnépszerűbb esküvői helyszín Tata, azon belül is sokan a Cseke-tó és az Angolkert meseszerű környezetében szeretnék kimondani az "igent". Erre pedig minden lehetőségük is adott, hiszen a városban több esküvői helyszín várja a leendő párokat. Köztük az Angolpark bejáratánál található Pálma Rendezvényház is, ahol vasárnap esküvő kiállítás várta az érdeklődőket.

Golecz-Deák Viktória Golecz-Deák Viktória

Minden apró részlet számít, ha esküvőről van szó Forrás: 24 Óra Fotós: Novotni Ákos

Borsodi Imre, a Kristály Imperial Hotel marketingese elmondta, hogy idén tizenharmadik alkalommal várják a házasulandósokat a rendezvényükön. A kiállításon a párok olyan szolgáltatókkal találkozhatnak, amelyek megbízhatóak, amelyekkel az esküvőszervezőik évek óta szívesen dolgoznak együtt és az illusztris környezethez elvárható minőségű a kínálatuk. Mint mondta: nem csak azokat várják a kiállításra, akik a Pálmaházban tervezik a nagy eseményt. Borsodi Imre a 24 Órának elmondta azt is, hogy a legkedveltebb tatai helyszíneket már jó egy évvel a nagy nap előtt le kell foglalni. Főleg a nyári időpontok telnek be legelőször. A Pálmaházban is már minden nyári hétvégé csütörtöktől vasárnapig foglalt. Már csak hétköznapra, illetve az őszi-téli esküvői szezonba tudják fogadni a párokat. Ezért azt tanácsolta, hogy mindig először a helyszín és az időpont kiválasztásával kezdjék a jegyesek a tervezést. A további szervezésben pedig a helyszín esküvőszervezői mindenben segítenek.

Esküvői kiállítás a Pálmaházba Fotók: Novotni Ákos

Kőfalvi Alexandra és Farkas Ferenc az egy évvel ezelőtti esküvőkiállításon döntötték el végleg, hogy a Pálmaházban szeretnék kimondani az "igent". – Száriak vagyunk, de én Tatán jártam gimnáziumban. Így fiatalságom egyik meghatározó helyszíne volt a Cseke-tó – mesélte Ferenc, aki mennyasszonyával közösen kiveszi részét a nagy nap szervezésében. – Tavaly februárban foglaltuk le az idei, júniusi időpontunkat. Úgy gondoltuk, megéri várni a helyszínre. Már a dekorációt is kiválasztottuk: smaragzöld, arany és fehér színben lesz feldíszítve a terem – tette hozzá Alexandra.

