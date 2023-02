A műtét után Nody hamar visszanyerte a jó kedvét, már az étvágyával sincs probléma, teljesen jól van. Ebben nagy szerepe volt ideiglenes gazdájának és családjának is, akik úgy megszerették az apró ebet, hogy nem is válnak meg tőle, megtartják Nodyt. A Rex azoknak is köszönetet mondott, akik támogatták Nody gyógyulását, és akik aggódtak a kutyáért.