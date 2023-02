Dávid Róbert hentes két közepes sertéssel érkezett reggel. Az egyik 150, a másik 130 kilót nyomott a mérlegelésen. A hentes elárulta, hogy mindkettőt már bevizsgálta az állatorvos, aki egyébként a vágást is felügyelte. Csak ezek után kezdődhetett el a disznóvágás. Azonban közben sem maradtak éhen a résztvevők: finom házi süteménnyel, pogácsával és a hentes saját készítésű füstöltárújával kínálgatta a közönséget. A meleg teáról és a forralt borról a település önkormányzata gondoskodott, amely egyébként a rendezvényt is szervezte.

A két állatot egy-egy nagy asztalra fektették, majd gondosan megpörkölték, majd lemosták a bőrüket. A bátrabbak akár ki is próbálhatták, milyen is az igazi, falusias malacpörkölés. A vágáshoz viszont már szakértő kezek kellettek: a hentes szakszerű, könnyed mozdulatokkal szelte fel és vágta össze a disznókat. És már tették is a pecsenyehúsokat a kemencébe, a combot a pörköltbe, de a gombócos káposzta, a hurka és a kolbász hozzávalói és készültek. De természetesen a sült vért és a sült májat készítették el elsőre, amit bárki ingyen megkostólhatott.