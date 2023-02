Az esztergomi repülőtéren áll egy Beechcraft Bonanza A 35 típusú repülőgép. Ez eddig nem annyira egyedi jelenség, ám ennek a gépnek különleges története van. Az 1949-ben készült, a levegőben 3400 órát töltött gép ugyanis jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) tulajdona, s most árverésen tervezik értékesíteni. A repülőgép a licitálás előtt, február 15-én tekinthető meg az esztergomi repülőtéren. A NAV árverési oldalán járva kiderül, hogy 10 és fél millió forinttól indul a licit, de a gép becsült értéke 21 millió forint. A piros-fehér repülőre ajánlatot tenni február 20-ától egészen 23-áig lehet.

A 21 millióra becsült gépre 10,5 millióról indul a licitálás

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Megszokhattuk már, hogy a NAV árverésein mindig akad különleges tétel, legyen az akár luxusautó, különleges alkoholos italok vagy éppen élő állat. De Doktor Imre Zoltán, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense szerint „légből kapott járműre” licitálni még nem volt példa. Természetesen azért most is akad egyéb tétel, főként hangtechnikai termékek. Így új tulajdonosa lehet különböző hangfalaknak, mélysugárzóknak, mozgásérzékelőknek, de licitálni lehet 20 darab ezüst színű lámpabúrára is. A tételekre ajánlatot tenni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.