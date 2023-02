Karsai Bálint igazgatótól megtudtuk, a színes hét hagyománya a Pápay József általános iskolában több mint tízéves múltra tekint vissza. Mindig a farsang előtti héten szervezik, hogy jó hangulatot teremtsenek a mulatságra. Amikor a korábbi években nem volt lehetőség megszervezni a farsangokat, akkor szinte ez a hét vette át a szerepét.

A hét során minden napra meghatároztak egy színt, vagy egy kelléket, így kellett készülniük a gyerekeknek az adott napokra. Öltöztek a diákok fekete-fehérbe, sárgába és pirosba is, ez utóbbihoz többen is csatlakoztak az idén.

Az ötletet továbbfejlesztve, a Magos Művelődési Ház segítségével, Hajduné Farkas Erika polgármester támogatásával a falu lakói számára is meghirdették a kezdeményezést. Azt kérték, a szülők, barátok, ismerősök is öltözzenek pirosba, fotózkodjanak le, és a képeket küldjék el a művelődési ház címére, hogy a Facebookon közzétehessék ezeket.

Pirosba öltöztek többek között az óvodások, a bölcsődések, a művelődési ház és könyvtár, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai is. Pirost öltöttek még a nagyigmándi hűtőház, az önkormányzati konyha, a Nagyigmándi KSK dolgozói, és a Mansbarth-család leszármazottja, Mikesy György is. A piros napon az iskolába látogattak a hivatal dolgozói is, akik a felújított tanintézet megtekintése után a gyerekekkel egy csoportképre is összeálltak.

Rajzpályázat Az intézményben a Petőfi-emlékév alkalmából több programmal is készült. Legutóbb Petőfi alsós szemmel címmel hirdettek rajzpályázatot, amelynek keretében három megadott Petőfi-vers valamelyikéhez kellett egy képet készíteni szabadon választott technikával. A rajzpályázaton a következő eredmények születtek: 1. Zeke Jázmin, 2. Láncz Emma, 3. Horváth Emese. Színvonalas alkotásukért jutalomban részesült Balázs Hanna, Bokros Gergő, Falu Amira, Fekete Luca, Kaufman Dániel, Kaufman Mia, Láda Lilla és Vincze István.

A hét során az osztályok a kreativitásukat is bemutathatták. Saját maguk dönthették el, minek öltöznek. Akadtak, akik cirkuszt jelenítettek meg, ami rendkívül munkaigényes volt. Mások pincérnek öltöztek, de voltak sportolók, zumbások is. Öltözéküket és műsorukat a gyerekek be is mutathatták egymásnak, remek hangulatot varázsolva az iskola falai közé.

Az utolsó napi öltözék titok volt, egy rejtvény megfejtését követően tudhatták meg a gyerekek, milyen öltözetben kell másnap iskolába menniük. A helyes megfejtés ezúttal a nyakkendő volt.

Karsai Bálint elmondta azt is, a gyerekek nagyon élvezik ezt a hetet, ami feldobja a hétköznapokat. A programokat pedig rengeteg fényképpel dokumentálták.