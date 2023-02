Magánfelajánlásként százhúsz darab, újszerű állapotban lévő padot, illetve hozzá tartozó székeket kapott az Eötvös-iskola, melynek köszönhetően komfortosabb termekben tanulhatnak a diákok – számolt be az adományozásról a település hivatalos oldalán. Azt is közölték, hogy a bútorokat az önkormányzat támogatásának köszönhetően a napokban szállították át az intézménybe. Azt is megírták, hogy a többi helyi iskola is hozzájuthatott felajánlott eszközökhöz, de a legtöbb példány az Eötvösbe került.