A testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az idei működés kereteit. Lazók Zoltán polgármester szerint az idén bevezetett lakossági adók bevételei 160 millióval növelik majd a költségvetést. Az összegből járdákat, utakat, garázsbeállókat fejlesztenek majd, de hamarosan elindul a vasútállomási tó rendbetétele is.

Az önkormányzat közüzemi kiadásai a tavalyihoz képest több, mint kétszeresére, 77 millióról 224 millió forintra emelkednek. Az előző évek válságeseményei következménye az is, hogy összesen mintegy hatszorosára, 20-ról 130 millióra növelte az önkormányzat a tartalékokat, amelyek előre nem látható (vis maior) kiadásokra fordíthatók.

A kiadási oldalon csaknem 500 millió forinttal számolnak energetikai beruházásra: ez érinti a tűzoltóság és a hivatal épületét, de az idősotthont is, ahol hőszigetelés és ablakcsere várható. Az idei tervben szerepel a Meseliget óvoda külső hőszigetelése is. Tovább újulnak és bővülnek a város parkolói és útjai, melyre 50 millió forintot tervezett be az önkormányzat. A sportlétesítmények üzemeltetésére több, mint 100 millió forintot terveznek, 20 millió forintra tarthatnak igény az egyesületek és alapítványok.

A városvezető a főállású alpolgármester februári távozása után nem kívánja betölteni a tisztséget. Oroszlánynak egy alpolgármestere lesz a továbbiakban, Rajnai Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester.