– Az idei program egy kicsit más volt, mint a többi. Szerettük volna szemléltetni az iskolás és óvodás gyermekekkel a disznóvágás folyamatát. Bemutatót tartani nekik, milyen úton kerül tányérra a sült hurka – fogalmazta meg lapunknak a rendezvény célját Szabó Istvánné Betka, az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A rendezvény a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával jött létre, melyben kulcsfontosságú szerepet tölt be a helyi identitás és a kohézió erősítése.

Ennek szellemében csaknem 120 gyermek vett részt a programban. Jöttek tanulók a József Attila Általános Iskolából, de a Hunyadi Mátyás oktatási intézmény diákjai is szívesen részt vettek az eseményen. A város falusi részén lévő óvodából érkeztek a legkisebbek és talán nem túlzás azt állítani, hogy a legtöbb tapasztalatot az apróságok szerezték. Készült orjaleves, toroskáposzta, és kemencében sült a kolbász és a hurka.

Természetesen jó ebédhez jó zene is járt: autentikus népi dallamok hozták meg az étvágyat. Szlovákul szólt a Melyik az a jó asszony című nóta, és kevés kellett hozzá, hogy táncra perdüljön az asztalnál ülő falatozó közönség. Ebédszóra érkeztek a partnerszervezetek is: többek között az Értelmiségi Klub és a Hölgyklub tagjai, de a helyi hagyományőrzők, valamint a baráti kör is szép számú képviselője is megérkezett.

Azok sem maradtak üres gyomorral, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon. Szabó Istvánné elmondta, negyven adag orjalevest és káposztát szállítanak házhoz azoknak, akik fizikailag nem, de lelkiekben erősítették a csapatot. Összességében jó hangulatban és mozgalmasan telt a program. Korán reggel és délben, csakhogy jobban csússzon minden falat, szívmelegítő italokból is elfogyott néhány kupicával.