A 24 Óra és a kemma.hu február 1-jén indította útjára Az év embere, valamint Az év sportolója közönségszavazását. Az év embere és Az év sportolója jelöltjei a saját területükön kimagasló eredményt értek el, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt esztendőben. Célunk az volt, hogy Olvasóink segítségével díjazzuk és elismerjük nem mindennapi munkásságukat.

Olvasóink két héten keresztül voksolhattak Komárom-Esztergom vármegye kiválóságaira. Az év sportolója 2022 közönségszavazáson négy kategóriában várták a szavazatokat a jelöltek. Döntésük alapján az alábbi végeredmény született:

Az év embere 2022 közönségdíjat Németh Róbert rendőr főtörzsőrmester, életmentő veheti át

Németh Róbert rendőr főtörzsőrmestert sokan az életmentő körzeti megbízottként ismerik. A Tatai Rendőrkapitányság rendőre mentőápoló és Police Medic oktató is, azaz pontosan tudja mit kell tenni a mentésnél és egy sérült ellátásánál is. Ezt már többször bizonyította, tavaly ő sietett annak a biciklisnek is a segítségére, aki közlekedési balesetet szenvedett Tatán, az Ady Endre úton. Díszegyenruhában végezte az idős férfi szakszerű ellátását, hiszen éppen aznap tüntették ki a rendőrnapi ünnepségen.

Németh Róbert régebben egy vasúti balesetnél és egy Kocs és Dad közötti közúti balesetnél is jókor volt jó helyen ahhoz, hogy segíthessen. Tagja volt annak a kis csapatnak is, akik rátaláltak és megmentettek egy súlyosan sérült eltűnt nőt a tatai Öreg-tónál.

Németh Róbert lett az év embere

A legjobb női sportolónak járó díjat Szalai Lili súlyemelőnek (OVSK) ítélték oda olvasóink

Az Oroszlányi VSK súlyemelője a 71 kg-os kategóriában egyértelműen hazánk legjobbja a női mezőnyben. Idén többek között országos bajnoki címet szerzett korcsoportjában, a juniorok között, majd a Tatabányán rendezett felnőtt ob-t is megnyerte. Lökésben és összetettben is ő tartja az országos csúcsot.

Szalai Lilire nemcsak az oroszlányiak lehetnek büszkék

A legjobb férfi sportolónak járó díjat a Mega Tech Thai Box SE muay thai harcosa, Nardelotti Zoltán veheti át

A tatabányai Mega Tech SE kiválósága tavaly kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Egyesült Arab Emírségekben rendezett amatőr muaythai-világbajnokságon, ahol a második helyet szerezte meg úgy, hogy sérülten vett részt a versenyen. Nardelotti a 75 kg-os kategóriában három győzelem után szoros meccsen veszített a döntőben.

Nardelotti Zoltán igazi harcos

A legjobb női csapat a Tatabányai Röplabda SE lett

A tatabányai női röplabdázók az előző szezonban remek teljesítményt nyújtottak az NB II.-ben, ahol a második helyezést szerezték meg a Nyugati-csoportban. A TRSE a jelenleg futó bajnokságban is hasonlóan jól teljesít, hiszen ezúttal is a második helyet foglalja el a Nyugati-csoport tabelláján. A szívük is helyén van, kisgyermeknek is gyűjtöttek.

A TRSE lányai a pályán és emberként is kiválóak

A legjobb férficsapatnak az MVM-OSE Lions-t választották a voksolók

Az oroszlányi férfi kosárlabdacsapat az élvonalba történő 2019-es visszajutást követően először jutott be a bajnokság felsőházi rájátszásába és végül hetedik lett. A jelenlegi szezon sem maradt siker nélkül, a Lions ugyanis az alapszakasz féltávjánál a nyolcadik helyen állt, amivel kvalifikálta magát a Magyar Kupa nyolcas döntőjére.

Az MVM-Ose Lions lett a legjobb férficsapat

A győzteseknek gratulálunk!

A díjakat egy ünnepség keretében nyújtjuk át a díjazottaknak, várhatóan február második felében. Ennek pontos helyéről és dátumáról értesítjük az érintetteket.