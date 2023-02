1980-ban létesült, a röviden csak „Formázóként” ismert portechnológiát kiszolgáló vegyipari épület. A korábbi évtizedekben egy olyan gyártási folyamatot szolgált ki, melyet már 2000-ben megszüntettek, ezáltal több, mint húsz éve nincsen aktív termelői tevékenység benne.

Garai Zoltán, a Richter Gedeon Nyrt. dorogi fióktelepének főmérnöke elmondta, hogy a vállalat beruházási szakemberei az elmúlt időszakban a gyáregység területén az összes épületet alaposan felülvizsgálták, hogy felmérjék, melyeket lehet átépítés, illetve korszerűsítés után új funkciókkal megtölteni. A 48 méter magas vasvázas toronyépület állagmegóvása eddig jelentős összegekbe került.

A felújítási költségek is rendkívül magasak lennének, illetve a vasszerkezete miatt funkcionális szempontból is korlátozottak a lehetőségek, így végül a bontás mellett döntöttek. Az egykori „Formázó” tetejéről elsőként az „RG” feliratot emelik majd le, ezt követően szintenként bontják majd le az épületet, a helyét pedig parkosítani fogják.

Már nem világít többé a felirat

A „Formázó” épület tetején látható „RG” szimbólum ugyanúgy hozzátartozott a város éjszakai látképéhez, mint a kivilágított templomok, épületek. Ha Tokodaltáró felől a 10-es úton érkeztünk meg Dorogra, a kéken világító felirat bizony megragadta a tekintetet, de a kálváriáról, illetve a magasabban fekvő utcákból is jól lehetett látni.

Garai Zoltán elmondta, hogy az 1980-ban telepített neonfény díszvilágításból és fémelemekből álló logó műszaki színvonala nem felel meg a mai kor követelményeinek, így nem szerelhetik fel más épületre. Ötleteik, elképzeléseik vannak már azzal kapcsolatban, hogy milyen szimbólum veheti át az ikonikus felirat helyét, melyet a gyár egy olyan pontján helyeznének el, amelyet akár a város több pontjáról is látni lehetne.

Az idén is folytatódnak az évek óta tartó fejlesztések. Év végéig elkészül a hármas porta új, teherautók fogadására alkalmas beléptető épülete is, ahová a rendészet is át fog költözni. A beruházás révén a kettes portán biztonságosabbá válik a személy- és autósforgalom is. A Szteroid II. üzem mögött egy új laboratórium is épülni fog, utóbbi helyszínen már elvégezték az előkészítő földmunkákat.

Az idei évben a városvezetés és a Richter részéről elindul egy közös gondolkodás a Bécsi úti érintett szakaszának arculati és infrastrukturális fejlesztéséről is. Szeretnének összeállítani egy olyan listát, amelyen a lakosok, a munkavállalók és a dolgozók munkába járását biztonságosabbá tévő projektek szerepelnének (például gyalogátkelő létesítése, buszmegálló áthelyezése, járdák kialakítása) és a Bécsi út környezetének szépítését is szolgálnák.

A vállalat arra törekszik, hogy a gyáregység körül, egészen az 1-es portáig bezárólag fejlesszék a környezetet. Garai Zoltán hozzátette: a cél az, hogy jelentősen megszépüljön a Richter dorogi gyárának külső arculata is.