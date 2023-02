A koronavírus-járvány kirobbanásával alapjaiban változott meg a hazai turizmus – belföldi vendégszám tekintetében rekordok is dőltek –, ugyanakkor a gazdasági ágazatra a tavalyi esztendőben számos tényező gyakorolt újabb hatásokat. Az emberek igyekeznek alkalmazkodni a jelenlegi nehéz helyzethez is: az említett felmérés is rámutat, hogy a jó ár-érték arány egyre fontosabb a nyaralók számára, továbbá azt is preferálják, ha az ajánlat rugalmasan alakítható. A foglalók emellett azt is értékelik, ha a programjaik lemondása után nem kell jelentős felárat fizetniük.

Bulfán Miklós, egy esztergomi szálloda vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az utóbbi évek eseményeinek hatására az utazás tervezése és a megvalósulása között lényegesen lerövidült az idő, ezért az utazók jellemzően nem foglalnak jóval előre, sokkal inkább belátható időn belül terveznek. Emellett gyakoriak az egy-két nappal előtti, vagy last-minute foglalások is.

A Bónusz Brigád és a GKID közös elemzése arra is rámutatott, hogy az akciókkal még mindig nagy arányban lehet megszólítani a lakosságot, sokan kimondottan azokat a honlapokat böngészik, ahol elmerülhetnek a jobbnál jobb kedvezmények között. A közleményben az is olvasható, hogy a rövid, gyors feltöltődést és programokkal teli napokat kínáló utazások a népszerűek. Például itthon a jakuzzis, vagy a sörfőzdelátogatással egybekötött hosszú hétvégék, míg a külföldi utak tekintetében a horvátországi ékszerdobozban, a Plitvicei-tavaknál eltöltött egyéjszakás pihenés volt a sláger.

Vendégéjszakák Mint arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a megyék – 2022. I–III. negyedév című kiadványában részletesen foglalkozik a turizmussal is. Az adatsorokból kiderül, hogy a vendégéjszakák többségét, pontosabban hattizedét a belföldi vendégek töltötték el a szálláshelyeken, ezek száma Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével mindenhol csökkent. A külföldivendég-éjszakák száma Tolna vármegye kivételével viszont mindenhol emelkedett. A Komárom-Esztergom vármegyében található kereskedelmi szálláshelyeken, vagyis szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőkben, illetve egyéb közösségi szálláshelyeken a 2022 január és szeptember közötti időszakban összesen 415 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Érdekesség, hogy 2021-ben és 2022-ben is augusztusban volt a legnagyobb forgalom: két éve 81,2 ezer, míg tavaly 76,2 ezer éjszakát töltöttek el az utazók.

Bulfán Miklós azt is elárulta, hogy az ajánlatok kialakításánál figyelembe veszik célcsoportjukat, de egyedi igényeket is igyekeznek rugalmasan kezelni. Többféle csomagajánlatuk van választható ellátással, illetve több ingyenes, csomagba épített, vagy fakultatív programot is tudnak ajánlani az érdeklődőknek.

– A mai felgyorsult világban, megfelelő eszközökkel néhány kattintással már tudunk szállást foglalni, ennek megfelelően sok szállásközvetítő oldal közül tudunk választani. A szálláshelyek célja minél több egyéni, direkt foglalás realizálása, de nem lehetséges kizárni a közvetítő oldalakat sem, ezért jellemzően mindenki használja – válaszolta a hotel manager azzal kapcsolatban, hogy mennyire jellemző az, hogy akciókat kínáló oldalakról jutnak el hozzájuk a vendégek.