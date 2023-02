CsodaLina” mosolya

A CsodaLina Jótékonysági napnak Súr ad otthont április 16-án, amelyet főként az Adni jó kupa baráti kör Alapítvány szervez. Közös ötletelés során jutottak arra a döntésre, hogy azon a vasárnapon a középpontban a gyermekek lesznek. Szeretnének ők is élményt adni, mely kapcsán a résztvevők később is emlékeznek majd Nolinára. A felnőtteket Herczeg Balázs "Mókus" motoros bemutatója várja. Finom ebéddel és desszertként igazi házi fánkkal készülnek lelkes segítőik. Horváth Irma egy Ringató és egy HANG-SZÍN-JÁTÉK foglalkozást tart a piciktől egészen a kisiskolás korú gyermekeknek. Emellett légvár és különböző gyermekprogram is várja a látogatókat.