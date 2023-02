A Kemencés pajtában játszóház is várta a kicsiket, valamint kézműves foglalkozás, farsangi fejfedőket is lehetett készíteni a meleg szobában. Akadtak olyan apróságok is, akik már jelmezben érkeztek a mulatságra. Mindemellett arcfestés is várta a lurkókat, illetve a lovaglást ugyancsak ki lehetett próbálni, a lehetőséggel pedig sok gyerek élt, a legkisebbek köréből is.