Kulturális központ

A Tatai Rend-ház Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 2017 szeptemberében nyíltak ki újra a volt Piarista Rendház épületének kapui, amikor a helyszínen megkezdte működését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ. Nem sokkal később a Peron tehetségközpont is itt talált otthonra. Illetve a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak is a rendházban van a székhelye. Ezzel nem csak a helyi felsőoktatás képzési centruma lett, hanem kulturális központként is működik, ahol időről időre koncertekkel, kiállításokkal és más művészeti, kulturális eseményekkel várják az érdeklődőket.