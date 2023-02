Óriási veszteség érte az eladókat: szinte minden árus legalább egymillió forintos kárt szenvedett a hatalmas széllökések miatt. Vasárnap reggel összedőlt standok, felborított árukészlet és összetört kínálat tanúskodott az égi áldásról.

Vasárnap, az utolsó napon, délidőben jártunk a helyszínen. Foghíjas volt a kínálat: harminc standból a többség kitartott. Tudunk olyan árusról, akit akkora veszteség ért, hogy összepakolta a romokat és elindult haza. Pedig a tervezett kutyásbemutató és a kellemes dallamok gondoskodtak látogatókról, bár közel sem voltak annyian, mint ami az elvárt volt.

Visszatérve az eladókra: jöttek Budapestről, Balatonalmádiból, Gödöllőről, Hódmezővásárhelyről és Vecsésről, a házigazda vármegyeieken kívül még voltak szlovákok is. A gasztrosétány bőséges kínálattal rukkolt elő: óriáspalacsinták, minifánkok, grillhúsok mellett természetesen a grogok, a puncsok és a forraltbor kapták a főszerepet. Potocska Márta és férje a téli nedű árusai: több száz kilométerről jöttek.

Hagyományos ízesítés mellett kínáltak aszaltszilvás és epres vöröset, de a fehérbor kedvelőinek is készültek, almás ízesítéssel. Hintások is voltak: a dodgem és a lánchinta mellett épségben megúszta a céllövölde pavilonja is. Szemet szúrt azonban, hogy a játékhalak vize befagyott a csípős hidegben. Az árus nem tudott mit tenni, humorral oldotta a helyzetet: legalább könnyebb kihalászni a kopoltyúsokat.