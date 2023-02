Ajánlott 2-3 évente szűrővizsgálatokra járni

A Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Liga Egyesület elnöke, Beer Jánosné kérdésünkre elmondta: évtizedek óta esznek részt a megye különböző pontjain egészségmegőrző lakossági szűréseken. Évente tíznél is több alkalommal várják a községekben, és városokban az ott élőket.

Tapasztalataik alapján a kisebb településeken a helyi hivatal és önkéntesek bevonásával mozgósított lakók nagyobb arányban jönnek el, mint a nagyobb városokban. Kiemelte: a szűrések nemcsak az idősebbeket célozzák meg. Szerencsére ma már a középkorosztály is részt vesz ezeken, s néha egy-egy fiatalabb is megjelenik.

Jól felszerelt műszerekkel végzik a szűréseket, amelyeket ajánlott 2-3 évente megismételni. Legközelebb február 24-én szerveznek szűrővizsgálatokat a Jubileum Parkban, majd márciusban a Béla király körtéri közösségi házban.