A program keretében a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete a Füzes Utcai Általános Iskolával karöltve rendezett csörgőlabda bemutatót, melynek célja a diákok érzékenyítése. A paralimpiai sportágban a látássérült játékosok számára a labda helyzetét a csörgők jelzik. Nemzeti bajnokságot is rendeznek belőle, melyen Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének Tatabánya Csörgőlabda Szakosztálya a tavalyi szezont a harmadik helyen zárta, idén pedig még előkelőbb helyen áll a tabellán, jelenleg a bajnokság második helyezettje.

A szakosztály eredményességét igazolja az is, hogy két sportolója is tagja a nemzeti válogatottnak. Idén a polgármesteri hivatal is részt vett egy a Lélekmozgató programban. Tatabánya önkormányzata amellett, hogy aktívan is igyekszik részt venni az ehhez hasonló eseményeken, lehetőségeihez mérten mindig támogatja a sporttevékenységet, a fogyatékkal élők sportját.