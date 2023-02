Stefankovics Zsolt tájékoztatása szerint évente 80 millió forintot takarítanak meg a flakonok saját gyártásával, a fejlesztéssel 400 tonna műanyagot váltanak ki újrahasznosított anyaggal.

A fűtés korszerűsítésére hőszivattyús rendszert telepítettek, ezzel megszűnt az üzem gázfogyasztása. Az intézkedéssel évente nyolcmillió forintot takarítanak meg és 165 tonna szén-dioxid kibocsátást kerülik el. Az újrahasznosított HDPE és PET alapanyagokból készült csomagolás lehetővé teszi, hogy a Well Done több nemzetközi üzlet polcain is kínálhassa termékeit, mert a sajátmárkás tenderek egyik feltétele az újrahasznosított műanyag felhasználása - ismertette az ügyvezető.

A flakongyártáshoz és tároláshoz a társaság 1,2 milliárd forintos beruházással épített fel egy 2400 négyzetméteres csarnokot. Az üzem gépeinek beszerzéséhez és a fűtéskorszerűsítéshez 234 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el a Széchenyi Terv Plusz program pályázatán.

A magyarországi Well Done Kft. 1996 óta gyárt tisztítószereket, melyek Magyarország szinte minden kiskereskedelmi egységében kaphatók. A vállalat 50 embert foglalkoztat, 2020-ban 2,8 milliárd, 2021-ben 2,1 milliárd forintos árbevételt értek el, melynek negyede exportból származott.