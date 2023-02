A Szőnyi Színes Óvoda pedagógusa, Takács Ilona arról beszélt, csoportjával busóknak öltöztek be, igazából ugyanis a busójárás az igazi téltemetés. Hozzátette, a gyermekek szeretnek álarcot ölteni, illetve táncolni, ez a program is nagy élmény a számukra. Arról is beszélt, a kiszebáb égetést eredetileg virágvasárnap tartják. A hagyomány célja, hogy a betegséget, rossz dolgokat kiűzzék a házból.