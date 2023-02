Kronológiai visszaemlékezéssel indított Czunyiné dr. Bertalan Judit térségi országgyűlési képviselő. Szerinte az ‘50-es évektől a rendszerváltásig tartó időszak jellemzően az embertelen aljasságé volt, amikor több százezer magyar hunyt el minden ok nélkül. Úgy fogalmazott, ezek a néma sikolyok évei voltak. Egyebek mellett felhívta a figyelmet beszédében az emlékezés, a szembenézés fontosságára is. Szavait úgy zárta: annak a négy évtizednek az árnyéka most is itt él velünk. Végül a résztvevők koszorút helyeztek el a ház előtti kopjafánál, majd megtekintették a fotókiállítást.