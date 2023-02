– A gyerekek élvezik a koreográfiák, a gyakorlati mozdulatok köré font történetet, mesét. Imádnak szerepet játszani, jelmezbe bújni. A próbák és az előadások alatt is egyre jobban átszellemülnek a kívánt szerepbe. Szeretik, amit csinálnak és ettől válik a produkció az esetleges bakikkal együtt pozitív élménnyé, mind a gyerekek, mind a közönség számára – árulta el a tánctanár, aki az is megsúgta, hogy ebbe a csoportba jár az egyetlen fiú is.

Dupla siker A csoport egyik táncosa Tihanyi Lea a tudásának, a kitartásának és a szülői támogatásnak köszönhetően a közelmúltban Cipruson megtartott nemzetközi táncversenyen első helyezett lett, "Hív az erdő" művészi látványtáncával a Lyrical solo mini kids kategóriában. Azonban a sikere itt még nem ért véget: a Vágsellyén megrendezett Winter Cup Slovakia nemzetközi táncversenyen a korosztályában második helyezést ért el.

– Nagyon büszke vagyok Leára. Hatalmas élmény látni a fejlődését. Még csak tavasszal lesz 8 éves, de már most sokan példát vehetnek a kitartásáról.

– A 10-16 éves korosztály már képesek arra, hogy az előadásukkal mély érzelmeket váltsanak ki a közönségből. A lányok rendelkeznek olyan technikai tudással, színpadi megjelenéssel, melyek kifejezetten kiemelkedőek, ezáltal nagy hatással hatnak az érdeklődőkre. Néhányan kifejezetten jó előadói készséggel rendelkeznek – magyarázta Maya, aki hozzátette: a tánc és gimnasztika alapelemein túl itt már komoly tánctechnikákat, közepes és magas szintű akrobatikát is tanulnak a lányok.

Jelenleg 19 gyermek készül versenyre, megyei, országos és nemzetközi szinten is.

– Duók, triók, öt fős csapatok, 11 fős formáció és 19 fős generációs nagy formációs koreográfiákkal készülünk. Színpadi látvány tánc, színpadi modern tánc témakörben.