Kovács Frida főszervező elmondta, az esemény ismét önzetlen támogatók segítségével jöhetett létre. Már kora reggel összegyűltek a disznóvágásra, két malacot kezdtek el feldolgozni. Tíz óra körül már kezdetét is vehette a nagy népszerűségnek örvendő kolbásztöltő, illetve a forralt bor verseny. Előbbire hat, utóbbira pedig öt csapat nevezett. A versenyzők Tatabányáról, Banáról és Bőnyről érkeztek.

Az együttesek szorgosan töltötték a kolbászokat, a nagy versenyben az is előfordult, hogy a csapattagok össze is szólalkoztak, főként, ha valamit nem találtak. A konfliktusokat azonban remekül oldotta a pálinka, ami meleget is adott a hűvös időben.

Toma Richárd polgármester örömét fejezte ki, hogy a helyi vállalkozók segítenek abban, hogy hagyományt teremthessenek a rendezvényből. Meghívásukra dr. Veres Zoltán megyei jegyző is csatlakozott a programhoz. A polgármester úgy vélte, ez az esemény, akárcsak a nyáron rendezett családi nap, az összetartozást erősíti a településen, van igény a közösségépítésre. Az itt feldolgozott húst a nőnapon is megkóstolhatják majd a település lakói, illetve füstölnek is fel belőle, amelyet kirándulások és húsvét alkalmából fogyasztják majd el.

A rendezvényen idén is részt vett az Áchili is. Márkus Béla arról beszélt, ezúttal is Kovács Frida meghívására érkeztek, amelyet nagyon köszönnek. A csilik mellett csilikrémekkel, káposztasalátával, gyöngyhagymával is készültek.