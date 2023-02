Kecskédi olvasónk szívesen megosztotta velünk tapasztalatait. Magasháziné Regina néni jól tudja, hogy sokan keresik-kutatják a hosszú házasság titkát, holott nagyon egyszerű. Ő és férje a véletlennek köszönhetően ismerkedték meg egymást hosszú évtizedekkel ezelőtt. Párja munkalehetőség miatt jött Pápáról a térségbe. Bokodon kellett volna leszállnia a vonatról, de elaludt és amikor felébredt már a kecskédi állomáson járt. Gyorsan leszállt és szembe jött vele a Katalin-bálba igyekvő Regina. Szerelem volt első látásra. A bálba már ketten mentek tovább.

– Nagyon szépen éltünk. Szeretetben és boldogságban. Mi tényleg betartottuk a fogadalmunkat és csak a halál választott el minket. Házasságunk 44 éven át tartott és mindig csak a jót láttuk meg mindketten. Pozitívan gondolkodtunk, még akkor is, amikor a legtöbben már feladnák az egészet – mesélte portálunknak a 95 éves Regina néni, aki elmondta azt is, ha a fejébe vett valamit, a végsőkig kitartott mellette. És a házasságuk is éppen ilyen volt.

Szantner Gábor, a József Ágost Emléktársaság elnöke és felesége 29 éve kötötte össze az életét. A tarjáni házaspárt négy gyermekkel ajándékozta meg a jó Isten, és ahogy a férj mosolyogva mondja, mellettük nem volt idő gondolkodni azon, mi a boldog házasság titka. Mint fogalmaz, a felmerült problémákat közösen oldották meg, mindehhez az alapot pedig a szerelem és vallásos neveltetésük adta. Mostanra pedig, ahogy két lányuk és két fiuk felcseperedett, illetve cseperedik fel, már az ő sikereiknek örülnek és nem csak szülőként találnak újra egymásra.

A fiataloknak azt üzente Gábor, hogy kapcsolják ki a telefonokat, figyeljenek egymásra, segítsék egymást, a problémákat együtt oldják meg, és bátran kérjenek tanácsot az idősebbektől, hogy kapcsolatuk kibírja az idő és az élet próbatételeit.

Köszöntik a jubilálókat

Több településen rendszeresen köszöntik a jubileumi házassági évfordulókat ünneplőket. Ilyenkor tucatnyi pár mondja ki ismét a boldogító igent, ahogy anyakönyvvezető előtt megerősítik a házassági fogadalmat. Előkerülnek a zsebkendők, s a legnagyobb termetű „ifjú” férjek is keresik feleségeik kezét. Megkérdeztünk korábban néhány több évtizede együtt élő párt, hogy mi a hosszú házasság titka. A válaszokból kiderült, hogy a legfontosabb a nagy kompromisszumkészség, a végtelen türelem, és az egymás iránti tisztelet.

Szákszenden is szerveznek hasonló eseményt. Egyszerre 40 pár fogadott egymásnak örök hűséget a katolikus Szent József templom szentmiséjén, amit Paskai László bíboros, nyugalmazott prímás, érsek celebrált. Ez eddig még nem is annyira érdekes, azonban másodszor mondták ki egymásnak a felek a boldogító igent. Bár az esemény évekkel ezelőtti, Kolos Péterné Baranya Szilviáék azóta is őrzik a hosszú házasság titkát.

Szilvia vallásos neveltetést kapott, Isten előtt tett fogadalma pedig örökké tart. Így meg pláne, hogy azt másodszor is megpecsételték. Hozzátette, férje családja jó példát mutatott neki: az egymás iránt érzett szeretet és problémamegoldó képesség segített átvészelni a ”hűvösebb” napokat. Mondhatni, szem előtt volt a hosszan tartó és a jó házasság titka, amit a fiatalok elsajátítottak és kiegészítettek. A felsoroltakon túl, a megfelelő kommunikációra is esküsznek.

Tágas égen...

Megyénk egyik közismert párja Héregen él. Levente Péter és Döbrentey Ildikó már több mint ötven éve kitartanak egymás mellett. Első látásra szerelem volt az övék – írtuk meg egy korábbi cikkünkben. Akadtak nehézségeik házasságuk alatt, mégis mindent sikerült leküzdeniük: nem tudják megunni egymást. Elsőként egymással osztják meg ötleteiket. Vallják: mindkettejükben él egy kisgyerek. Mindketten tudnak róla, és tesznek róla, hogy életben tartsák. A gyermek legfontosabb tulajdonsága a kíváncsiság. Nem unhatják meg egymást, amíg kíváncsiak egymásra és a világra.

Közösségi oldalunkon kerestük a legszebb szerelmi vallomást. Többségében hölgyek válaszoltak. Volt, aki kapott egy szatyor gombát, mást „tudok nokedlit szaggatni” kifejezéssel ismertek el, vagy az „úgy szeretlek mint paraszt a kolbásztöltőt” szavakkal. De volt olyan olvasónk, aki verset kapott ajándékba.

Azt is megkérdeztük, hogy mi lehet a boldog házasság titka. Többféle válasz született. Volt, aki azt írta: először a boldogságot kellene definiálni. A házasság a kapcsolat nem egy sima dolog, olyan mint a tenger hulláma. Az egész életünk olyan mint egy társasjáték és a sors a dobókocka! Sok szép mellett van egy csomó rossz is, de egy a lényeg egyirányba haladunk egymás mellett.

Mások a megértést, az összetartást, a tiszteletet, a becsületet emelte ki. Az énidő fontossága is kirajzolódott, s volt, aki a külön televíziót említette.

