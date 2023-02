A jó idő közeledtével végre eljött a randizós séták és túrák ideje is. Összegyűjtöttünk nektek hét helyet, amit érdemes felkeresni.

Tatai lakatfal

Hogy kinek mit jelent a romantika, az széles skálán mozog. Sokan úgy vélik, hogy elsősorban a táj teszi romantikussá az alkalmat. Talán még többen vannak, akik szívesen emlékeznek azokra a történetekre, amelyek érzelemdússá teszik számukra az adott helyszínt.

Lehet helyszín a naplemente fényében úszó lakatfal. Ez történt Ágnes és János esetében is. Igaz, a békéscsabai pár csak átutazóban volt Tatán, de sosem feledik életük egyik meghatározó pillanatát. Megálltak az Öreg-tó partján, nem messze a vártól, és megpecsételték szerelmüket. És nem csak a szívük mélyén, hiszen máig ott lehet a tó fenekén a lakat kulcsa, ami az ő örök hűségüket szimbolizálja.

Keressük a legromantikusabb helyeket!

Küldd el emailen, szerinted mi szűkebb hazánk legromantikusabb pontja! Ha van ott készült fotót, csatold azt is! A leveleket a [email protected] mailcímre várjuk. A tárgyba írd be: romantika2022!

A tó körüli látványosságok közül kétségkívül a vár a legnépszerűbb, de az Eszterházy-kastély is jó ötlet lehet. A tavi ösvény mentén az Ördög-sziklánál és az Által-ér torkolatánál érdemes kicsit elidőzni, és gyönyörködni az enyhén fodrozódó vízben. A keleti parton egyre több kávézó, étterem és panzió jön szembe. A teraszokról remek kilátás nyílik a vízre, és például a vacsora elfogyasztása mellett lehet gyönyörködni a tavon tükröződő naplementében.

Az Öreg-tavat örökbe a szívébe zárja, aki egyszer is járt itt

Forrás: Kemma.hu

Bokodi lebegő falu

A mesterségesen kialakított Bokodi-tavon hosszú, fapallókból készült stégek vezetnek a cölöpökön álló színes horgászházakhoz. Kétségtelen, hogy a helyszín megyénk egyik legnépszerűbb ékszerdoboza lett néhány év alatt. A lebegő falu nem csak a horgászok paradicsoma, de a szerelmesek közkedvelt helye is. A kígyózó stégekkel és „lebegő” házakkal a háttérben igazán hangulatos fotók készülhetnek.

Ami a horgászoknak stég és házikó, az az ide látogató romantikázóknak lebeegő falu

Fotós: Tibor Lezsofi / Forrás: Shutterstock

Cseke-tó

A Cseke-tó talán méretéből adódóan, vagy a műromok látványa okán, de sokak szerint a legromantikusabb tó Tatán. Az Öreg-tótól mindössze alig egy kilométerre található. A „Csekén” séta alatt úgy érzi magát az ember, mintha visszautazna a 18. századba.

A Cseke-tó könnyed sétával körbejárható

Forrás: Kemma.hu

Hatalmas szomorúfűzek és platánok fogják közre a tavat, ahonnan néhány lépés csak az esküvői- és jegyesfotózás kedvelt helyszíne, az 1783-ban épült Angolpark, a romantikus műromokkal.

Malomvölgy

Tardos a harmónia birodalma. A lakott részhez egészen közel esik a Malomtó, amelynél a hatalmas parkolóban lehet hagyni az autót. Aki csak pihenni érkezik, egyszerűen csak körbesétálja a tavat, vagy nyugodtan eszik egy jó sült hekket a büfében. De a növények, állatok iránt komolyabban érdeklődő kirándulókat egy nyolc állomásos, másfél kilométer hosszú tanösvény is várja. Ha pedig komolyabb túrára vágyik valaki, arra is van lehetőség, át is lehet sétálni innen például a Kis-Gerecse kőfejtő felé.

A tardosi romantika andalgásra csábít

Forrás: Kemma.hu

Szent Tamás-hegy

Pár lépés az egykori zsinagógától az az apró tér, amely időnként szabadtéri kiállításoknak ad otthont, és ahonnan a Szent Tamás-hegyre vezető lépcső is elindul. A magaslat Becket Tamásról kapta a nevét, a hegytetőn lévő kis kápolna a vele kapcsolatos ereklyét is őrzi. A magaslatról csodaszép kilátás nyílik a városra.

Esztergomi panoráma a Szent Tamás-hegyről

Forrás: Kemma.hu

Szapáry-kastély

Bábolna számos látványossággal büszkélkedhet. A legkiemelkedőbb mindenképpen a Szapáry-kastély, melyben ma a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok központja található. A lovak szerelmeseinek mindenképp érdemes nem csak a kiállítást és a kastélyt, hanem a lovardát is megtekinteni.

Vértesszentkereszti apátság

Különleges esküvői helyszínt választottak Amadé Olivérék. A fiatal pár néhány éve úgy döntött, hogy a Vértes erdejének sűrűjében, ha úgy tetszik „vadonjában”, hatalmas fák ölelésében magasodó kolostor romja között mondja ki a boldogító igent. Vértesszentkereszt egyébként a Csák nemzetség romokban álló vértesi monostora. A török felgyújtotta ugyan, de romjait tovább nem pusztította. Így maradhatott meg ez a romantikus helyszín.