− Ezzel a kis matcbox-szal igazán nem lett volna nehéz rendes parkolóhelyet is találni − vélte olvasónk, aki végignézte, ahogy a Fiat 500-assal leparkolt a sofőrje, majd besietett az egyik Kossuth téri boltba. Mint mondta, ő maga is látott több parkolóhelyet, egyet épp az úttest túloldalán, de néhány autóval lejjebb is voltak még üres helyek.

Való igaz, a 357 centiméter hosszú igazi városi kisautóval ennél csak jobb, és nem utolsó sorban szabályosabb parkolóhelyet lehetett volna találni. Így viszont már a tulaj is tudja, hogy ha egy kicsit bátrabban közelít az előtte álló fához, akkor srégen pont elfér a posta melletti zebránál. A KRESZ szerint egyébként kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül tilos megállni. A törvény 25-50 ezer forint közötti bírsággal és 6 büntetőponttal jutalmazhat egy ilyen megoldást.

Látott hasonlóan pofátlan parkolást? Le is fotózta? Küldje el a képet a hely megjelölésével a [email protected] mailcímre. A levél tárgyába írja be: pofátlan parkolás.

Az év elején egyébként két másik autós már megmutatta Tatán, hogy nem kell parkolni. Ők a tatai tópartra vezető bicikli utat állták el. Biztosan nem az volt a sofőrök újévi fogadalma, hogy ezentúl betartjak a szabályokat.