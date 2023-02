Titkos szavazással választották meg a város új alpolgármesterének Keil István nyugalmazott rendőr alezredest, önkormányzati képviselőt a február 1., szerdai testületi ülésen, aki esküt is tett a jelenlévők előtt. A polgármester, Turi Lajos is őt javasolta erre a tisztségre. Javaslatát a testület egyhangúlag támogatta.

A polgármester az ülésen ismertette azt is, hogy Szivós Péter korábbi alpolgármester egyben a képviselői mandátumáról is lemondott. Ezért a helyi választási bizottság határozata alapján a 2019-es önkormányzati választás során a következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt, Mingl Zoltán kerülhetett be a testületbe, aki vállalta a feladatot és esküt is tett.

Turi Lajos elmondta, hogy részt vett nemrégiben a helyi értékmentő alapítvány ülésén. A szervezet számláján mintegy 1,7 millió forint van, ebből a faluház rekonstrukcióját kezdenék el és az idei évben szívesen részt vesznek a nemzetiségi, kulturális programokban.

Faültetés Turi Lajos ismertette, hogy január 23-án sikeresen szerepelt az önkormányzat az Országfásítási Programban. 10 órakor nyílt meg a regisztrációs felület, 4-5 perc alatt pedig be is telt a kevesebb mint 10 ezer fős települések számára kiírt pályázat, Tát végül harminc darab előnevelt csemetét nyert. Az ezüsthárs, keskenylevelű kőris és koreai juhar fajtájú fákat a város különböző pontjain ültetik majd el Maros Rudolf környezetvédelmi mérnök segítségével.

A testület döntése értelmében a magas inflációra való tekintettel a hivatalban dolgozók köztisztviselői illetményalapját 13 százalékkal megemelik, így az idei évtől kezdve az illetményalapot 62.200 forintban állapítják meg. A képviselők határozata alapján a Szent György Otthon esetében módosul a napi ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 4 ezer forintról 5 ezer forint/nap összegre. Az ülésen elfogadták többek között a 2023-as évre vonatkozó munkarendet, az idei költségvetési rendeletet és az óvoda nyári karbantartásával kapcsolatos napirendi pontot is.