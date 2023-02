Február 14-én, kedden délelőtt 10 óráig tart az a voksolás, amelynek nyertesei elmondhatják magukról, hogy ők érdemelték ki olvasóink szerint a tavalyi esztendő legkiemelkedőbb közéleti vagy sportos teljesítményének díját. Ezen cikk írásának pillanatában már majdnem 12 ezer voks érkezett az Év sportolóira és kis híján hatezer a 2022 Év emberének szavazására.

Mint ismert: a 24 Óra és a kemma.hu felületein nem csak írunk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Komárom-Esztergom vármegyei emberekről, azok munkásságáról, hanem ezúttal díjazzuk is a legtöbb szavazatot kapott jelölteket. Akikre még néhány órán keresztül leadhatják voksukat: Szücs Attila, a Magyar Református Jövőért Alapítvány kuratóriumi elnöke, üzletember; dr. Nágl Katalin, házi gyermekorvos; Mecsei Ilona, a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke; Honosiné Máhr Ágnes, a Segítő Jóbarátok egyike; Németh Róbert rendőr főtörzsőrmester, életmentő; Körösladányi Zsombor, Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke; dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor; dr. Kassai-Farkas Ákos, a Batthyány Kázmér Szakkórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa; Számadó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója; Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora.

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Komárom-Esztergomban! Íme a jelöltek, kategóriánként. Az év férfi sportolója lehet Farkas Balázs, tatabányai fallabdázó; Hidvégi Hunor, kajak-kenus, a Tatai Hódy SE versenyzője; Nardelotti Zoltán (Mega Tech Thai Box SE); Oláh Levente bokszoló (Tatabánya SC) és Pekler Zalán komáromi sportlövő. Az év női sportolója lehet Bajos Gitta komáromi sportlövő; Chukwu Hannah, tatabányai fallabdázó; Kun Anna tatai vívó; Lesti Diana távolugró (Tatabányai SC-Geotech); Szalai Lili súlyemelő (OVSK).

Az év férficsapata lehet: MOL-Tatabánya KC kézilabda; Szőnyi Palánkdöngetők (SZPK-DESEF) floorball; MVM-OSE Lions kosárlabda; Tatabányai SC labdarúgás; Dág KSE röplabda. Az év női csapata lehet: Komárom VSE kézilabda; Tatabányai Röplabda SE; Esztergomi Vitézek RAFC rögbi; Tatabánya Women Waterpolo vízilabda; Tatabányai SC teke. Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre!