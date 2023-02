Immár tizedik alkalommal rendezték meg szerdán a Bláthy Ottó Törzsasztal találkozóját Tatán, a Hotel Gottwaldban. A törzsasztalt az Edutus Egyetem hívta össze a Komárom-Esztergom vármegyei vállalati, intézményi és közéleti szereplők közötti aktív kapcsolat megteremtése céljából. A rendezvénysorozat sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az egyre növekvő résztvevői létszám, valamint a tagok közti új partnerkapcsolatok kialakulása.

A jubileumi alkalom témái a szakképzés és a felnőttképzés időszerű kérdései voltak, ezekről dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára adott tájékoztatót. A témához kapcsolódóan, egyben az ünnepi alkalomra való tekintettel az Edutus Egyetem is bemutatta tevékenységét.

Dr. Szaniszló Gábor, az egyetem felnőttképzési igazgatója és Horváthné Felföldi Helga szakképzési és felnőttképzési szakértő a bemutatáson túl a képzéseket érintő változásokat és fejlesztéseket, valamint az intézmény naprakész és magas színvonalú szakirányú továbbképzési, illetve felnőttképzési palettáját ismertette.

A résztvevők számára értékes információ volt, hogy az Edutus Egyetem igény szerint speciálisan, vállalatokra szabottan is indít képzéseket, melyek nagyban segíthetik a munkafolyamatokat és az erőforrások jobb kihasználását. Mindezek többféle pályázaton keresztül támogatással is megvalósíthatók. Mindkét előadás párbeszédet indított a résztvevők között, ami vacsora közben és után is folytatódott.

A Bláthy Ottó Törzsasztal következő eseményének tervezett témája a hulladékgazdálkodás lesz, ezt várhatóan tavasszal rendezik meg, a régi és új tagok számára is nyitott. Amennyiben vállalkozóként valaki szeretne tag lenni és értesülni az aktuális eseményekről, a [email protected] email címen jelezheti szándékát.