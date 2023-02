A helyi képviselő testület még az egyik, tavaly novemberi határozatában döntött arról, hogy felújítja a Petőfi Sándor utcai játszóteret – közölte Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester az önkormányzat közösségi oldalán.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a település vezetése régóta tervezte az említett fejlesztést, ugyanakkor nem sikerült pályázati támogatást nyerniük a projektre, ezért az önkormányzat most saját forrásából finanszírozza a beruházást. 2,5 millió forint értékben rendeltek új játszótéri eszközöket, melyek telepítése a régi, elöregedett elemek eltávolítása után a közelmúltban el is kezdődött. Megtudtuk azt is, hogy a tereprendezés után a játékok alá ütéscsillapítás gyanánt finomszemcsés homokréteg kerül majd.