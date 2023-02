A program, akárcsak tavaly, az idén is nagy népszerűségnek örvendett, sok kisgyermekes család érkezett Szőnybe. A kicsik menetlevelet kaptak, állatokkal kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolniuk szüleik segítségével. Aki kicsit elfáradt, az a Kemencés pajtában kézműves foglalkozáson vehetett részt. A résztvevők fánkot és meleg teát is kóstolhattak a program során, de lehetőség volt lovaglásra, arcfestésre is.