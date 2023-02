A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány tagjai rendszeresen járják az oktatási intézményeket, s tartanak érdekes ismertetőket a témában. Mint az most kiderült, a két kutyus is nekik köszönheti az életét. Reginát egy pincéből vette magához az alapítvány kurátora, Zádoriné Csordás Valéria, amikor még pár hónapos volt. Ő és Bélik Béla sok hasznos információt osztott meg a hallgatósággal, de a programon részt vett Mátai Jolán is, valamint a rendőrségtől Bakonyi Katalin, aki a szabálysértésekkel kapcsolatos információkat osztotta meg a diákokkal.

Kiemelték: ha jogtalan állattartásról van valakinek tudomása, akkor hívható a 112, a hatósági állatorvost és persze az alapítványt is a 70/884-3038-as számon.