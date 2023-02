Az elmúlt hetekben több lakos is defektet kapott a Szent István utcában, a buszmegálló előtt egy kifejezett rossz helyen lévő kátyú tizedeli az abroncsokat. A helyiek a közösségi oldalakon számoltak be arról, hogy esős időben kifejezetten nehéz észrevenni az egyre nagyobb és mélyebb úthibát és a méreteit sem lehet megbecsülni akkor, ha megtelik vízzel. A közelben lakók olykor szokták hallani azt is, hogy a kátyúba hajtva a kocsik jobb első kereke mekkora ütődést kap, míg volt olyan tulajdonos, aki azt írta, hogy az úthiba miatt a futóműve is sérült.

A problémával kapcsolatban megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ugyanis az említett útszakasz a társaság kezelésében van. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető elmondta, hogy idén megújul az 11126-os út (vagyis a kesztölci bekötő út) mintegy 2 kilométeres szakasza, a Topolyka-patak hídja előtti kanyartól egészen a faluközpontban lévő Szabadság téri kereszteződésig tartanak majd a munkálatok.

A projekt részeként felújítják a hidakat is, a munkakezdésre a téli üzemeltetési időszakot követően, várhatóan március második felétől lehet számítani. Pécsi Norbert Sándor megjegyezte: addig a balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő kátyúkat az észlelés, bejelentés után azonnal javítják. Amennyiben egy forgalomra veszélyes kátyút nem tudnak rögtön befoltozni, ideiglenesen táblázással jelezni fogják az úthibát a közlekedőknek. Kijelentette, hogy a téli hónapokban alapvetően ideiglenes jelleggel, hidegaszfalttal tudnak dolgozni, mivel a melegaszfalt keverő telepek zárva tartanak. Esztergomi mérnökségük a felújítás kezdetéig a szükséges foltszerű javításokat hideg aszfaltkeverékkel tervezetten február 15-ig végzi el.