Ahogy arról beszámoltunk, Tatán trafiboxot telepítettek a Május 1. út felső-tatai részére. Mindemellett azonban a város más pontján is javultak a biztonságos közlekedés feltételei. Boglári Zoltán tatai önkormányzati képviselő számolt be arról, hogy a múlt héten két gömbtükröt is kihelyeztek a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az egyik a Bartók Béla u. 1-3-as tömbbel szemközti kereszteződésben kapott helyet a képviselőhöz kapott jelzések nyomán.

Itt sokan vágják le egyébként az utat, ha a buszvégállomás irányába igyekeznek. Ahogy a politikus a közösségi oldalán fogalmazott, a lakótelepről kihajtók így már sokkal jobb rálátást kapnak az Ady Endre út felől vagy felé érkező forgalomra. A másik gömbtükör a Vasút utca vonatállomáshoz közeli végén kapott helyet.