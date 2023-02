Megyénk számos településének gázszolgáltatója februárban eljuttatott fogyasztóihoz egy elszámoló számlát. Olvasónk is megkapta a magáét, amelyen hozzávetőlegesen ugyanazzal az összeggel találkozott, mint amilyennel februárban szokott. Nem fogott gyanút.

Nem szokta havonta diktálni az óraállást, és nem történt leolvasás sem, ám a számlarészletezőn mégis olvasható volt egy leolvasottként szerepeltetett, de vélelmezett óraállás december 31-i dátummal. Több, mint amit valóban fogyasztott addig. De a teljes összeg hozzávetőlegesen igazodott a fűtési szezonhoz, így elutalta az összeget.

Ugyancsak februárban érkezett a fogyasztókhoz, így hozzá is egy levél, amelyben jelezték: 2023. január 1-jétől az OPUS TIGÁZ Zrt. átvette az MVM Égáz-Dégáz Zrt.-től több elosztóvezeték-hálózat üzemeltetését. Teendő nincs, mert az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint az ügyfelek megbízottja, megkötötte minden lakossági ügyfél helyett az OPUS TIGÁZ Zrt-vel a szerződést, amely már hatályba is lépett. Kiemelték:

az elosztóváltás miatt a felhasználási helyen nem változik a gázár.

Nem sokkal később érkezett egy első résszámlának nevezett paksaméta. Az elszámolt időszak csak január egy időszakára vonatkozott, ám a megszokott összeg többszöröse volt. Sok fogyasztó a szívéhez kapott ekkor.

A közösségi oldalakon ezt követően jelentek meg az információk. Volt olyan fogyasztó, aki több százezres résszámlát kapott, holott a fogyasztása messze elmaradt a szolgáltató által vélelmezett köbméterektől. A csoportokban röpködtek a magasabbnál magasabb, irreális összegek. A kommentelők nyertesnek egy 490 ezres versenyzőt kiáltottak ki.

A cégen belüli átállás miatt a havi diktálósok sem tudták jelezni januárban az óraállást. A számlákat ezért feltételezett óraállásokra hivatkozva állították ki.

A számlák kézhezvétele után nagyon sokan hívták az ügyfélszolgálatot és jelentek meg az ügyfélszolgálati irodákban. A szolgáltató a közösségi oldalakon minden fogyasztót telefonálásra biztatott. Igaz, azt is hozzátették, legyenek kitartóak a telefonálók, a vonalak ugyanis túlterheltek, emiatt hosszabb a várakozási idő.

A gázszolgáltató ügyfélszolgálat elérhetőségei: 06 20 474-9999

06 30 474-9999

06 70 474-9999

06 1 474-9999.

Vagy keressék fel személyesen az ügyfélszolgálatokat. Hasznos, ha előre foglalnak időpontot, mert nagy lehet a várakozási idő.

A szolgáltatóval egyeztetett tényleges óraállás alapján ugyanis vissza lehetett számolni a befizetendőket, s a több százezrek hirtelen jelentős mértékben csökkentek reális összegekre. Rosszul azok jártak, akik csoportos beszedéssel egyenlítik ki a számláikat.

Esetükben a bank sok esetben már kiegyenlítette a gázszolgáltató felé a számlákon lévő hatalmas összegeket. Volt aki azt írta, a szolgáltató ugyan jóváírja neki a befizetett pénzt, ám ez az „előtörlesztés” jelentős terhet ró a családra.

Tardos község hivatalos közösségi oldalán kifejezetten kérte a településen élőket, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltatóval. Az ügyfélszolgálaton dolgozók készségesen segítenek.