Nem tudott elég korán érkezni az újságíró, már jóval a program kezdete előtt gyülekeztek a maskarába bújt asszonyok a Kölcsey kamaratermében, hogy részt vegyenek az Asszonybálon. Az érdeklődő alig győzte kapkodni a fejét, annyira sok ötletes jelmezzel találkozott néhány négyzetméteren.

Életre kelt például a New York-i Szabadság-szobor a bányászvárosban, de Piroska is megjelent kék ruhában és farkas nélkül. Mezei Mátyásné Marika sváblányként tündökölt, mellette pedig égnek meresztő karmaival az oroszlányi tigris és a világhírű szerencse műtő is helyet kapott a szépen megterített asztaloknál. Kétségtelen, hogy az egyik legtréfásabb jelmez Nyitra Jánosnéé volt, aki bibliával a kezében és hatalmas kereszttel az oldalán hirdette: ha valaki belép a zárdába, szentelt pálinka lesz a jussa. Akinek mindez kevés lett volna, annak Németh Zsiga szolgáltatta a továbbiakban a talpalávalót.

A bál nyitánya természetesen a keringő volt, de olyan örökzöldek is elhangoztak, mint az Illéstől a Ne gondold. A zenész annak is a végére járt, hogy Úristen, ki ez a lány?

Persze, alig akadt, aki ne nőnek öltözve lépte volna át a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaratermének küszöbét. Licskó Pista például anyósa ruháiba bújt, hogy eleget tegyen az Asszonybál szabályainak. Ezen az estén nem voltak kivételek a média munkatársai sem: kollégánk sárga fóliaparókát kapott, hogy ne kelljen őt kiseprűzni a bálról. Aznap ilyen szerencsétlenül járt az erősebbik nem.