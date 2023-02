De Tatabányán is sok munkát adott az időjárás: Bánhidán hosszú órákig volt áramszünet, mivel a Skanzen mögött megsérült egy távvezeték a szél miatt, de a hegyoldalban is többen jelezték, hogy nem volt áramuk. Fa dőlt az 1-es főútra és az M1-es autópálya egyik lehajtójára is. Nem járt a vonat Tatabánya és Oroszlány között még szombat délután sem. Az S12-esek csak a Déli pályaudvar és Tatabánya között jártak.