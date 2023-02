Nyári Erika, a bokodi fánknap megálmodója elmondta, hogy minden hónapban kitalálnak valami kulináris különlegességet. Nem is csoda, hogy az apró kis rétesező az egészen elképesztő ízkombinációjú édességeiről híres. Lehetett már kóstolni náluk többek között túrókrémmel töltött, mogyorókrémmel kent palacsintával töltött rétest. De rendszeresen tartanak palacsintanapot és sütivásárt is. Karácsonykor készülnek a bejglik, húsvétkor pedig a hagyományos kalács is helyet kap a pultban. Erika elárulta, hogy most a hagyományos ízű fánkoké volt a főszerep, de legközelebb biztos kísérletezni fog valami meglepő ízkombinációval.