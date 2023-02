Mint azt a város honlapján írták: a tatai kivitelezés hamarosan egy nagyon fontos szakaszához érkezik, ugyanis márciusban már a Bacsó Béla utat is érintik a munkálatok, emiatt pedig jelentős forgalmirend változás lesz. Az emiatt szervezett lakossági fórum középpontjában elsődlegesen a várható közlekedéssel kapcsolatos információk álltak. Illetve a résztvevők egy beszámolót is hallhattak a beruházás eddigi munkálatairól, illetve kérdéseket is feltehettek.

Rigó Balázs alpolgármester az eseményen elmondta, hogy a lezárás ideje alatt a Bacsó Béla út egyik sávja mindig járható marad, tehát teljes útlezárással nem kell számolni. Vagyis a vasútállomás megközelítése továbbra is folyamatosan biztosított lesz.

– Azoknak pedig, akik a másik irányból, a városba fognak közlekedni, a Honvéd utca felől fognak kialakítani egy úvonalat azért, hogy a vasútállomáshoz el tudjanak majd jutni autóval vagy busszal – tette hozzá az alpolgármester.

A kivitelező már elkezdte a munkálatokat a vasútállomás előtt is, ami folytatódni fog a Vasút utca egy részén is. Az aktuális információkról folyamatosan tájékoztatni fogják a lakosságot. A beruházás a tervek szerint nyáron fejeződik majd be.

Mint arról korábban beszámoltunk: több mint 1 milliárd forintból fejlesztik Tatán a csapadékvíz-elvezető rendszereket. A fejlesztéssel az Újhegyi úti vízfolyással kapcsolatos csapadékvíz-elvezetési problémákat tudja felszámolni az önkormányzat. A beruházás közel 1400 méteres szakaszt érint. A projekt célja, hogy a városrész csapadékvíz kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban egy megfelelő csapadékvíz elvezetési rendszer épüljön ki.