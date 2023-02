Sokféle ízzel találkozott

– Tíz év alatt körbeutaztam a világot. Párizs, Milánó és New York kifutói vártak rám, de jártam Floridában, Madeirán, Indiában és Ázsiában. Sokféle ízzel találkoztam az utazásaim alatt. Egyszer csak befészkelte magát egy gondolat a fejembe és nem hagyott. Miért ne tudnám mindezt itthon kamatoztatni – tette fel a költői kérdést Rolland, aki gasztronómiára cserélte a modellszakmát. Modern konyhatechnológiai újítások kezdődtek, miközben a Vadvirág séfjei megőrizték a magyar konyha jellegzetes és jól bevált ízeit. Nagy segítséget jelentett például a szuvidálás, azaz a vákuum alatt való főzés, vagy éppen a zsírban eltevés, a tartósítás vagyis a konfitálás. Ritka alapanyagok is megjelentek az étlapon, például a marhapofából készült pörkölt, de kapható náluk bárány és a kecskehús, vagy éppen mangalica és a szarvashúsból készült ételek is szépen fogynak. Az állandó étlap mellett minden héten különleges heti ajánlatot készítenek.