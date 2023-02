− A tatai források nagyon híresek, remélem még sokáig élvezhetjük őket. Anno itt, ezen a helyen a forrástavaknál az Eszterházy családnak külön kis dupla medencéje volt itt, amely még most is látható. A forrástavak és a lápvidék rengeteg madárnak és növénynek ad otthont. A növényeket most hagynám, de madárból van itt: vízityúk, jégmadár, őszapó, cinke, vörösbegy, feketerigó, illetve elő szokott fordulni gém, kárókatona, erdei rigó. És természetesen élnek itt mókusok és nutriák is. Őket picit nehezebb elcsípni, de nem lehetetlen − írta Facebook-oldalán Solymos Ákos, hozzátéve, hogy reméli a képek láttán mások is kedvet kapnak és felkeresik a forrásvidéket.