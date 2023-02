Ez a csúcsmodell típus arról híres, hogy kiváló tulajdonságainak köszönhetően ezt a modell-családot, több, mint 17 ezer darabot gyártottak az Egyesült Államokban. A most Esztergomban kiállított gép amúgy meglehetősen komfortos, a fedélzetén a négy kényelmesnek tűnő ülésen túl, van csomagtér és a tartaléküzemanyag tárolását biztosító rekesz is.

A légi járműnek piros-fehér színekkel feldobott megnyerő külseje mellett azért vannak rossz tulajdonságai is, mint megtudható az említett oldalról. Így például azt írják, hogy ez a Bonanza a működés tekintetében nem ellenőrzött, illetve – mint írják – a jármű alváz- és motorszámát a hatóság nem tudta ellenőrizni. A február 15-ére meghirdetett bemutatón végül nem jelent meg érdeklődő.

A szakértő szerint a több, mint 70 éve gyártott repülőre a vételi árral azonos összeget kell még költeni a biztonságos és szabályos használathoz

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Mint a helyszínen tartózkodók szervezőktől kiderült, ezt a járművet már korábban is hirdették árverésre, de hasonlóan a mostanihoz, nem volt rá érdeklődő. A folytatásban a hatóság – az ilyenkor szokásos rutin szerint – tovább csökkentő az árverésre kínált tárgyat, így ennek a Beechcraft Bonanzának vélhetően jóval kevesebb lesz később az alaplicit ára.

Egy esztergomi veterán pilóta véleményét is kikértük, hogy a NAV-honlapján lévő adatok és fotók alapján szerinte milyen állapotú repülőgépről van szól. Mint kifejtette, ez az amerikai gép általános, civil használatra készült. Menetsebessége vélhetően mintegy 2-300 kilométer óránként, melynek köszönhetően kifogástalan üzemi állapotban több ezer kilométer megtételére is alkalmas.

A szakember véleménye szerint a közzétett üzemóra adat alapján vélhetően nagygenerálra vagy akár egy teljes motorcserére lesz szükség, nem beszélve az új tulajdonos azon feladatáról, hogy a rendes használathoz szükséges engedélyeket, korszerű navigációs és repüléstechnikai fedélzeti berendezéseket is fel kell frissíteni, így akár dupláját is költheti a legalsó licitárnak. Tehát nagyon is elképzelhető a közlekedéshez fel kell majd újítani a masinát, amit persze majd szakemberek végeznek, akik a teljes rekonstrukció után berepülő pilótával tesztelik a kész állapotot, s úgy adják vissza a tulajdonosnak/megrendelőnek.