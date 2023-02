Néhány nappal ezelőtt jelent meg a Facebookon egy felhívás, miszerint a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárának régi lakója új otthonba költözne. Telefonon értük utol Szlezákné Molnár Katalin gyermekkönyvtárost, aki szerint az ékszerteknős kora indokolja a könyvtári közösség által meghozott döntést.

Hozzátette, minden munkatárs biztos körülmények között szeretné tudni a lassacskán nyugdíjas éveket taposó hüllőt. Ernőkének hatalmas rajongótábora van, ezért nem is kellett sokat várni a felajánlással. Órák elteltével jött is a segítség, és február 7-én kedden ki is szállították neki a nagyobb méretű akváriumot.

Állatbarátok

Ernőkén kívül több állat otthona a Kölcseyben működő gyermekkönyvtár. Benőkével, a nála fiatalabb sárgafülű ékszerteknőssel is megosztozik a bibliotékán. A két állat jól megvan egymással, de inkább a különélést választották. A dolgozók hetente etetik a teknősöket, többnyire szárított hal és rák a táplálékuk. Szemlátomást nagy sikernek örvendenek a hüllők, akik ha kimenőt kapnak, szabadon garázdálkodnak a folyosón. Rajtuk kívül díszhalak is akadnak szép számmal, akik hasonló akció keretében érkeztek: többségüket befogadták az ott dolgozók.

– Ernő, a teknős komoly egészségügyi problémával küszködött a nyáron. Elkapott egy bakteriális fertőzést. Állatorvosi utasításra heteken át kezeltük, végül meggyógyult és látványosan elkezdett javulni az állapota. Azóta úgy viselkedik, mint annak idején. Kíváncsi, mindent megvizsgál és örökmozgó – újságolta a gyermekkönyvtáros, aki szerint az ékszerteknősök átlagéletkora éppen 20-25 év is lehet. Elmondta, mekkora örömöt jelent nekik az új akvárium, de legfőképp Ernőke lehet boldog a lehetőség és a nagyobb mozgástér miatt.

Ottjártunkkor kézbe is vehettük volna a páncélost, de kisebb riadalmat okozott korát meghazudtoló gyorsasága. Inkább csak követtük a bibliotéka padlóján megtett centimétereket.